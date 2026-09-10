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Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02843 Электровикторина Учись играя! купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02843 Электровикторина Учись играя!

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Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02843 Электровикторина Учись играя! - фото 1
Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02843 Электровикторина Учись играя! - фото 2
Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02843 Электровикторина Учись играя! - фото 3
Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02843 Электровикторина Учись играя! - фото 4
Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02843 Электровикторина Учись играя! - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры для детей
  • Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02843 Электровикторина Учись играя! - фото 1
  • Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02843 Электровикторина Учись играя! - фото 2
  • Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02843 Электровикторина Учись играя! - фото 3
  • Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02843 Электровикторина Учись играя! - фото 4
  • Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02843 Электровикторина Учись играя! - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
820 руб.  1 326 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369995
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Характеристики

Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Настольные игры для детей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х5
Вес, г.
580

Описание товара Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02843 Электровикторина Учись играя!

Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Учись играя! 02843 включает в себя задания по следующим темам: время, цвета, транспорт, счет, алфавит, животные. Игроки научатся определять время на часах, соотносить часть и целое, различать цвета и оттенки, находить тени предметов по их форме. В процессе игры дети знакомятся с цифрами и отрабатывают навык устного счета. Игра расширяет кругозор, увеличивает словарный запас, развивает память, произвольное внимание и логическое мышление. Благодаря системе электронного контроля ребенок может играть самостоятельно, не прибегая к постоянной помощи взрослого

Отзывы о товаре Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02843 Электровикторина Учись играя!




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Характеристики
Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Настольные игры для детей
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Учись играя! 02843 включает в себя задания по следующим темам: время, цвета, транспорт, счет, алфавит, животные. Игроки научатся определять время на часах, соотносить часть и целое, различать цвета и оттенки, находить тени предметов по их форме. В процессе игры дети знакомятся с цифрами и отрабатывают навык устного счета. Игра расширяет кругозор, увеличивает словарный запас, развивает память, произвольное внимание и логическое мышление. Благодаря системе электронного контроля ребенок может играть самостоятельно, не прибегая к постоянной помощи взрослого
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