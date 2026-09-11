Автомобиль инерционный Полесье "Сити" пожарный свет, звук арт.86396 /8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%1 030 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527597
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, кг.
1
Описание товара Автомобиль инерционный Полесье "Сити" пожарный свет, звук арт.86396 /8
Игрушка от бренда Полесье Автомобиль инерционный Сити пожарный свет, звук 86396 /8 несомненно понравится вашему ребенку. Автомобиль-пожарный инерционный «Сити» от фабрики «Полесье» - это качественная реалистичная игрушка, конструкция которой полностью повторяет дизайн настоящей техники. Спецмашина имеет три пары колёс на металлических осях, кроме того, она оснащена пожарной цистерной для воды, которая позволит придумывать различные сценарии игры. На кабине авто имеется 4 кнопки управления звуковыми и световыми эффектами.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Игрушка от бренда Полесье Автомобиль инерционный Сити пожарный свет, звук 86396 /8 несомненно понравится вашему ребенку. Автомобиль-пожарный инерционный «Сити» от фабрики «Полесье» - это качественная реалистичная игрушка, конструкция которой полностью повторяет дизайн настоящей техники. Спецмашина имеет три пары колёс на металлических осях, кроме того, она оснащена пожарной цистерной для воды, которая позволит придумывать различные сценарии игры. На кабине авто имеется 4 кнопки управления звуковыми и световыми эффектами.
Автомобиль инерционный Полесье "Сити" пожарный свет, звук арт.86396 /8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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