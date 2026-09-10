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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
930 руб.
1 700
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464137
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Описание товара Автомобиль-контейнеровоз "Престиж" 44181
Яркая игрушка, предназначенная для перевозки цветных контейнеров. Ребёнок в игровой форме изучает цвета и развивает моторику рук. Автомобиль станет отличным дополнением автопарка малыша. На машине установлен поворотный манипулятор с крюком. При помощи манипулятора ребёнок сможет загружать и снимать контейнеры с платформы автомобиля. Все контейнеры оборудованы открывающейся крышкой. Игрушка позволяет перевозить различные мелкие грузы. Также автомобиль-контейнеровоз можно использовать как эвакуатор. На игрушке установлена откидывающаяся платформа. Внутри контейнеров имеются пластиковые детали, имитирующие разные виды мусора. Серия автомобилей «Престиж» знакомит детей с различными механизмами, трудовыми процессами, развивают фантазию и пространственное мышление.
Яркая игрушка, предназначенная для перевозки цветных контейнеров. Ребёнок в игровой форме изучает цвета и развивает моторику рук. Автомобиль станет отличным дополнением автопарка малыша. На машине установлен поворотный манипулятор с крюком. При помощи манипулятора ребёнок сможет загружать и снимать контейнеры с платформы автомобиля. Все контейнеры оборудованы открывающейся крышкой. Игрушка позволяет перевозить различные мелкие грузы. Также автомобиль-контейнеровоз можно использовать как эвакуатор. На игрушке установлена откидывающаяся платформа. Внутри контейнеров имеются пластиковые детали, имитирующие разные виды мусора. Серия автомобилей «Престиж» знакомит детей с различными механизмами, трудовыми процессами, развивают фантазию и пространственное мышление.
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