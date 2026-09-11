Top.Mail.Ru
Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 1
Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 2
Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 3
Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 4
Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 5
Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла детские
  • Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 1
  • Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 2
  • Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 3
  • Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 4
  • Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 5
  • Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 522306
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла детские
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х60х20
Вес, кг.
10.3

Описание товара Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый

Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Регулировка высоты (газлифт). Ограничение по весу: 100 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 10,32 кг, объем 0,097 м3, габариты 590 х 280 х 585 мм.

Отзывы о товаре Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла детские
Страна производитель
Китай
Описание
Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Регулировка высоты (газлифт). Ограничение по весу: 100 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 10,32 кг, объем 0,097 м3, габариты 590 х 280 х 585 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло детское Бюрократ CH-W356AXSN мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...