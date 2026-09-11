Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 522298
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
мультиколор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х60х20
Вес, кг.
6.5
Описание товара Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый
Регулировка высоты (газлифт). Регулировка глубины сиденья. Ограничение по весу: 100 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 6,4 кг, объем 0,04 м3, габариты 615 х 125 х 515 мм.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые, без подлокотников
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
мультиколор
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Страна производитель
Китай
Регулировка высоты (газлифт). Регулировка глубины сиденья. Ограничение по весу: 100 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 6,4 кг, объем 0,04 м3, габариты 615 х 125 х 515 мм.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые, без подлокотников
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые, без подлокотников
Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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