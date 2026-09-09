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Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное

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Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 1
Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 2
Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 3
Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 4
Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 5
Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 6
Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 7
Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 8
Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 9
Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 10
Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 1
  • Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 2
  • Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 3
  • Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 4
  • Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 5
  • Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 6
  • Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 7
  • Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 8
  • Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 9
  • Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 10
  • Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264884
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
59х52х18
Вес, кг.
8.33

Описание товара Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное

Спинка "Jet MG-315" выполнена из прочного сетчатого акрила. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Верхняя, наиболее подверженная износу, часть спинки усилена вставкой из прочной мебельной ткани. Она же использована в обивке сиденья. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Также в области поясницы предусмотрена специальная вставка из эластичной ленты для дополнительной поддержки спины. Каркас спинки изготовлен из двух металлических труб вставленных друг в друга - это уникальное конструкторское решение позволяет добиться высоких показателей жесткости. В основании кресла прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.

Отзывы о товаре Кресло компактное Brabix Jet MG-315 черное




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание

Спинка "Jet MG-315" выполнена из прочного сетчатого акрила. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Верхняя, наиболее подверженная износу, часть спинки усилена вставкой из прочной мебельной ткани. Она же использована в обивке сиденья. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Также в области поясницы предусмотрена специальная вставка из эластичной ленты для дополнительной поддержки спины. Каркас спинки изготовлен из двух металлических труб вставленных друг в друга - это уникальное конструкторское решение позволяет добиться высоких показателей жесткости. В основании кресла прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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