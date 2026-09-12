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Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый

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Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 1
Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 2
Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 3
Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695388
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х58х29
Вес, кг.
9.1

Описание товара Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый

Эргономичное офисное кресло бюрократ CH-W695NLT очень комфортно и практично в использовании. Оно станет вашим незаменимым помощником, как на работе, так и дома.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Эргономичное офисное кресло бюрократ CH-W695NLT очень комфортно и практично в использовании. Оно станет вашим незаменимым помощником, как на работе, так и дома.


Теги товара: на колесиках, тканевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - этот товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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