Top.Mail.Ru
Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#B черный 3C11 НА ПИАСТРЕ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#B черный 3C11 НА ПИАСТРЕ

8 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#B черный 3C11 НА ПИАСТРЕ - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#B черный 3C11 НА ПИАСТРЕ - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#B черный 3C11 НА ПИАСТРЕ - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#B черный 3C11 НА ПИАСТРЕ - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#B черный 3C11 НА ПИАСТРЕ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#B черный 3C11 НА ПИАСТРЕ - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#B черный 3C11 НА ПИАСТРЕ - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#B черный 3C11 НА ПИАСТРЕ - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#B черный 3C11 НА ПИАСТРЕ - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#B черный 3C11 НА ПИАСТРЕ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311617
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
11.5

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#B черный 3C11 НА ПИАСТРЕ

Масса: 12,05 кг. Габариты: 71х27х67 см. Ширина сиденья: 49,5 см.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#B черный 3C11 НА ПИАСТРЕ

Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Кресло хорошее, удобное, мягкое, собрали легко. Звезду сняла, потому что спинка оказалась низкой
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый раз приобретаю этого производителя кресло.Как и раннее,не разочаровался.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Евгения В.

Достоинства:


Комментарий:
Ножка не как на картинке, более дешевая и простая, но вроде из хорошего пластика. Сиденье скрипит (кож.зам. треться об пластик). Собирается легко. Кресло не большое, больше подходит для детей. Но в целом не плохое.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Механизм качания жёсткий, регулировку выкрутил на полную, чтобы качнуть назад надо упираться ногами:( после чего кресло резко возвращается обратно:(
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
качественно изготовлено, отлично упаковано. В жилой комнате смотрится естественно.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2024
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
Кресло хорошее. В одном месте сломана пластмасса, либо при транспортировке, либо положили такую. На ттх не влияет, поэтому снизил на одну звезду.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Полина М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное большое кресло приятная ткань довольно-таки широкая.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2024
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Было подобное кресло но из кожзама раньше. Всем нравилось и прослужило долго, но ничто не вечно. Пришло время менять и... Одно - хлам, второе - неудобное... Купил - выбросил... В итоге не стал мудрить, а купил проверенную конструкцию... Доволен как удав. Несколько месяцев пользуюсь - полет нормальный. Пообмялась подушка седалища, но неудобным не стало. Широкое, но для высоких людей может оказаться спинка коротковатой.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Масса: 12,05 кг. Габариты: 71х27х67 см. Ширина сиденья: 49,5 см.


Теги товара: на колесиках, тканевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Кресло хорошее, удобное, мягкое, собрали легко. Звезду сняла, потому что спинка оказалась низкой
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый раз приобретаю этого производителя кресло.Как и раннее,не разочаровался.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Евгения В.

Достоинства:


Комментарий:
Ножка не как на картинке, более дешевая и простая, но вроде из хорошего пластика. Сиденье скрипит (кож.зам. треться об пластик). Собирается легко. Кресло не большое, больше подходит для детей. Но в целом не плохое.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Механизм качания жёсткий, регулировку выкрутил на полную, чтобы качнуть назад надо упираться ногами:( после чего кресло резко возвращается обратно:(
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
качественно изготовлено, отлично упаковано. В жилой комнате смотрится естественно.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2024
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
Кресло хорошее. В одном месте сломана пластмасса, либо при транспортировке, либо положили такую. На ттх не влияет, поэтому снизил на одну звезду.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Полина М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное большое кресло приятная ткань довольно-таки широкая.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2024
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Было подобное кресло но из кожзама раньше. Всем нравилось и прослужило долго, но ничто не вечно. Пришло время менять и... Одно - хлам, второе - неудобное... Купил - выбросил... В итоге не стал мудрить, а купил проверенную конструкцию... Доволен как удав. Несколько месяцев пользуюсь - полет нормальный. Пообмялась подушка седалища, но неудобным не стало. Широкое, но для высоких людей может оказаться спинка коротковатой.


Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#B черный 3C11 НА ПИАСТРЕ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...