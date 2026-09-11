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Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий

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Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 1
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 2
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 3
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 4
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 5
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 6
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 7
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 8
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 9
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 10
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 11
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 12
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 13
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 14
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
синий
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 1
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 2
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 3
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 4
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 5
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 6
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 7
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 8
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 9
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 10
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 11
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 12
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 13
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 14
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497728
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
23.05

Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий

Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 градусов). Поддержка шеи и поясницы (2 подушки). Подлокотники пластиковые 4D. Крестовина металлическая разборная. Колеса для паркета и ламината. Ограничение по весу: 150 кг. Соответствует стандарту Bifma.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT BL FABRIC синий




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
синий
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 градусов). Поддержка шеи и поясницы (2 подушки). Подлокотники пластиковые 4D. Крестовина металлическая разборная. Колеса для паркета и ламината. Ограничение по весу: 150 кг. Соответствует стандарту Bifma.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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