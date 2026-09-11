Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric черный Light-20 крестовина пластик
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
примыкает к сиденью
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 522344
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
примыкает к сиденью
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
15.7
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric черный Light-20 крестовина пластик
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Пластиковая крестовина. Подлокотники металлические крашеные цвет черный с тканевыми накладками. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 15,65 кг, объем 0,143 м3, габариты 910 х 250 х 655 мм.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
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Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
примыкает к сиденью
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Пластиковая крестовина. Подлокотники металлические крашеные цвет черный с тканевыми накладками. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 15,65 кг, объем 0,143 м3, габариты 910 х 250 х 655 мм.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric черный Light-20 крестовина пластик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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