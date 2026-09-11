Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый
Кресло геймерское ZOMBIE Viking Knight Fabric синий Light-27 оснащено механизмом качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в одном вертикальном положении. Высота сиденья настраивается под индивидуальные параметры пользователя. Мягкие сиденье и спинка обеспечат комфортную посадку и поддержку позвоночника. В комплект входят подушки под шею и поясницу. Спинка откидывается под углом от 90 до 150 градусов. Подлокотники настраиваются по высоте и углу поворота. Обивка выполнена из мебельной ткани: материал прекрасно смотрится и приятен на ощупь. Установлена металлическая прочная крестовина. Ролики с полиуретановым покрытием подходят для использования на паркете и ламинате. Максимальная нагрузка на изделие: 150 кг. Высота подлокотника: 15 см. Диаметр колес: 50 мм. Диаметр крестовины: 68 см.
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