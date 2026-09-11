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Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Угол наклона спинки
150 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Материал обивки
ткань
Колеса
да
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый - фото 1
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый - фото 2
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый - фото 3
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый - фото 4
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый - фото 5
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557819
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Угол наклона спинки
150 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Материал обивки
ткань
Колеса
да
Цвет
розовый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
21.9

Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый

Кресло геймерское ZOMBIE Viking Knight Fabric синий Light-27 оснащено механизмом качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в одном вертикальном положении. Высота сиденья настраивается под индивидуальные параметры пользователя. Мягкие сиденье и спинка обеспечат комфортную посадку и поддержку позвоночника. В комплект входят подушки под шею и поясницу. Спинка откидывается под углом от 90 до 150 градусов. Подлокотники настраиваются по высоте и углу поворота. Обивка выполнена из мебельной ткани: материал прекрасно смотрится и приятен на ощупь. Установлена металлическая прочная крестовина. Ролики с полиуретановым покрытием подходят для использования на паркете и ламинате. Максимальная нагрузка на изделие: 150 кг. Высота подлокотника: 15 см. Диаметр колес: 50 мм. Диаметр крестовины: 68 см.



Теги товара: тканевые, до 150 кг

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Угол наклона спинки
150 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Материал обивки
ткань
Колеса
да
Развернуть
Цвет
розовый
Страна производитель
Россия
Описание
Кресло геймерское ZOMBIE Viking Knight Fabric синий Light-27 оснащено механизмом качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в одном вертикальном положении. Высота сиденья настраивается под индивидуальные параметры пользователя. Мягкие сиденье и спинка обеспечат комфортную посадку и поддержку позвоночника. В комплект входят подушки под шею и поясницу. Спинка откидывается под углом от 90 до 150 градусов. Подлокотники настраиваются по высоте и углу поворота. Обивка выполнена из мебельной ткани: материал прекрасно смотрится и приятен на ощупь. Установлена металлическая прочная крестовина. Ролики с полиуретановым покрытием подходят для использования на паркете и ламинате. Максимальная нагрузка на изделие: 150 кг. Высота подлокотника: 15 см. Диаметр колес: 50 мм. Диаметр крестовины: 68 см.


Теги товара: тканевые, до 150 кг
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