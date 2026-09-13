Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное, 532798
Стильное компьютерное кресло BRABIX "Hunter GM-130" за счет продуманной эргономики обеспечит идеальный комфорт во время длительных игровых баталий или продолжительного рабочего дня. Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью и устойчив к износу. Эргономичная форма и две мягкие подушки позволяют поддерживать осанку в правильном положении на протяжении всей игровой сессии или работы за компьютером. Регулируемый угол наклона спинки позволит вам занять наиболее удобное положение перед предстоящей игрой, либо же просто расслабиться в перерыве или уже после ее завершения. Прочный каркас и пятилучие гарантируют полную безопасность и высокую надежность для каждого пользователя.
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