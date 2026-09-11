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Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014)

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Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 1
Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 2
Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 3
Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 4
Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 5
Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 6
Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 7
Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 8
Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 9
Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 1
  • Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 2
  • Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 3
  • Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 4
  • Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 5
  • Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 6
  • Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 7
  • Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 8
  • Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 9
  • Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557432
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
63х61х30
Вес, кг.
9.72

Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014)

Современное, доступное и удобное кресло с сетчатой спинкой Brabix Wings выделяется среди огромного количества аналогов, представленных на рынке. оригинальная конструкция спинки обеспечивает не только отличную вентиляцию и отвод влаги, но и боковую поддержку спины, снижающую нагрузку при длительной работе. . Основным материалом спинки является акриловая сетка. Сиденье - из ткани E (TW) повышенной износостойкости и прочности на разрыв, истирание. Жесткость сиденья средняя, с плотным износостойким поролоном. Высокие подлокотники связывают всю конструкцию и способны выдержать повышенные нагрузки. В производстве используется первичное сырье. . Механизм качания Top Gun обеспечивает свободное качание с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего. Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента. Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/красное (532014)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Современное, доступное и удобное кресло с сетчатой спинкой Brabix Wings выделяется среди огромного количества аналогов, представленных на рынке. оригинальная конструкция спинки обеспечивает не только отличную вентиляцию и отвод влаги, но и боковую поддержку спины, снижающую нагрузку при длительной работе. . Основным материалом спинки является акриловая сетка. Сиденье - из ткани E (TW) повышенной износостойкости и прочности на разрыв, истирание. Жесткость сиденья средняя, с плотным износостойким поролоном. Высокие подлокотники связывают всю конструкцию и способны выдержать повышенные нагрузки. В производстве используется первичное сырье. . Механизм качания Top Gun обеспечивает свободное качание с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего. Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента. Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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