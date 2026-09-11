Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/синее (532013)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Wings MG-309 черное/синее (532013)
Современное, доступное и удобное кресло с сетчатой спинкой Brabix Wings выделяется среди огромного количества аналогов, представленных на рынке. оригинальная конструкция спинки обеспечивает не только отличную вентиляцию и отвод влаги, но и боковую поддержку спины, снижающую нагрузку при длительной работе. . Основным материалом спинки является акриловая сетка. Сиденье - из ткани E (TW) повышенной износостойкости и прочности на разрыв, истирание. Жесткость сиденья средняя, с плотным износостойким поролоном. Высокие подлокотники связывают всю конструкцию и способны выдержать повышенные нагрузки. В производстве используется первичное сырье. . Механизм качания Top Gun обеспечивает свободное качание с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего. Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента. Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
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