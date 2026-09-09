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Кресло Brabix Spring MG-307 черное TW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Brabix Spring MG-307 черное TW

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Кресло Brabix Spring MG-307 черное TW - фото 1
Кресло Brabix Spring MG-307 черное TW - фото 2
Кресло Brabix Spring MG-307 черное TW - фото 3
Кресло Brabix Spring MG-307 черное TW - фото 4
Кресло Brabix Spring MG-307 черное TW - фото 5
Кресло Brabix Spring MG-307 черное TW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло Brabix Spring MG-307 черное TW - фото 1
  • Кресло Brabix Spring MG-307 черное TW - фото 2
  • Кресло Brabix Spring MG-307 черное TW - фото 3
  • Кресло Brabix Spring MG-307 черное TW - фото 4
  • Кресло Brabix Spring MG-307 черное TW - фото 5
  • Кресло Brabix Spring MG-307 черное TW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264873
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
75х66х47
Вес, кг.
10.48

Описание товара Кресло Brabix Spring MG-307 черное TW

Каркас спинки выполнен из металиической рамы, на которую натянута прочная сетка, формирующая эргономику и поясничную поддержку. Сетчатая спинка способствует естественной циркуляции воздуха и является залогом комфорта независимо от времени года. Кресло имеет увеличенные габаритные размеры относительно аналогов в данной ценовой категории. Максимальная нагрузка на кресло 90 кг. Подлокотники пластиковые, усиленные, Т-образное. Модель имеет механизм регулировки вверх-вниз.

Кресла марки BRABIX "Spring MG-307" отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло Brabix Spring MG-307 черное TW




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание

Каркас спинки выполнен из металиической рамы, на которую натянута прочная сетка, формирующая эргономику и поясничную поддержку. Сетчатая спинка способствует естественной циркуляции воздуха и является залогом комфорта независимо от времени года. Кресло имеет увеличенные габаритные размеры относительно аналогов в данной ценовой категории. Максимальная нагрузка на кресло 90 кг. Подлокотники пластиковые, усиленные, Т-образное. Модель имеет механизм регулировки вверх-вниз.

Кресла марки BRABIX "Spring MG-307" отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

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Отзывы


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