Кресло Бюрократ CH-599/DB/TW-10N темно-синий
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло Бюрократ CH-599/DB/TW-10N темно-синий
Недорогая и удобная модель компьютерного кресла с подлокотниками из износостойкой ткани подойдет для взрослого мужчины или женщины, для школьника, подростка или геймера мальчика и девочки. Рабочее кресло прекрасно впишется в интерьер офиса, рабочего кабинета, детской комнаты. Удобная спинка из сетки обеспечит комфорт, снизит нагрузку на спину в течении всего рабочего дня, а мягкое сидение обеспечит свободную циркуляцию воздуха. Легкую маневренность компьютерному стулу обеспечат поворотные колеса, а прочный каркас и газлифт помогут отрегулировать рабочее кресло по высоте. Легкая сборка, износостойкий материал, подлокотники и максимальная нагрузка до 120кг являются преимуществом перед другими моделями.
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