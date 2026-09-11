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Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа

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Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 1
Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 2
Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 3
Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 4
Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 5
Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 6
Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 7
Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 8
Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 1
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 2
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 3
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 4
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 5
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 6
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 7
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 8
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 508319
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
14.5

Описание товара Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа

Zombie Runner — современная модель игрового кресла, которая подарит вам удовольствие и комфорт во время длительного игрового процесса. Его эргономичная конструкция позволяет удобно расположиться за компьютером во время работы или виртуальных сражений, а стильный дизайн кресла дополнит любой интерьер. Устойчивая опора на колесиках позволяет легко его передвигать. Благодаря механизму качания вы сможете максимально расслабиться в перерыве между играми, а фиксация в вертикальном положении обеспечит комфорт во время работы. Игровое кресло Zombie Runner оснащено регулировкой по высоте и весу для его удобного использования разными пользователями. Обивка кресла выполнена из качественного текстиля и искусственной кожи, которая сохраняет свой первоначальный вид в течение длительного времени.

Отзывы о товаре Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Страна производитель
Китай
Описание
Zombie Runner — современная модель игрового кресла, которая подарит вам удовольствие и комфорт во время длительного игрового процесса. Его эргономичная конструкция позволяет удобно расположиться за компьютером во время работы или виртуальных сражений, а стильный дизайн кресла дополнит любой интерьер. Устойчивая опора на колесиках позволяет легко его передвигать. Благодаря механизму качания вы сможете максимально расслабиться в перерыве между играми, а фиксация в вертикальном положении обеспечит комфорт во время работы. Игровое кресло Zombie Runner оснащено регулировкой по высоте и весу для его удобного использования разными пользователями. Обивка кресла выполнена из качественного текстиля и искусственной кожи, которая сохраняет свой первоначальный вид в течение длительного времени.
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Отзывы


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