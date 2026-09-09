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Кресло компьютерное Brabix Premium Infinity EX-707 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное Brabix Premium Infinity EX-707 черный

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Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 1
Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 2
Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 3
Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 4
Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 5
Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 6
Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 7
Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 8
Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 9
Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 10
Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 11
Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 12
Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 13
Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 14
Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 15
Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
  • Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 1
  • Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 2
  • Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 3
  • Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 4
  • Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 5
  • Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 6
  • Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 7
  • Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 8
  • Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 9
  • Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 10
  • Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 11
  • Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 12
  • Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 13
  • Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 14
  • Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 15
  • Кресло компьютерное Brabix Premium &quot;Infinity EX-707&quot; черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 262706
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Размеры в упаковке, см
86х86х67
Вес, кг.
29.2

Описание товара Кресло компьютерное Brabix Premium Infinity EX-707 черный

Обивка внешней поверхности кресла выполнена из натуральной кожи - классического материала премиум-класса. На нерабочих поверхностях применяется материал-компаньон - экокожа. Механизм качания "мультиблок" обеспечивает комфортное использование за счет качания с плавным ходом и возможностью фиксации сиденья в 5 положениях. "Антишок-эффект" позволяет мягко менять угол наклона спинки. Плотная набивка, широкие деревянные подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье с плотной набикой обеспечивают великолепную эргономику данной модели. Сочетание натуральной кожи и деревянных элементов, без сомнений, подчеркнут статус своего владельца. Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Brabix Premium Infinity EX-707 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Описание

Обивка внешней поверхности кресла выполнена из натуральной кожи - классического материала премиум-класса. На нерабочих поверхностях применяется материал-компаньон - экокожа. Механизм качания "мультиблок" обеспечивает комфортное использование за счет качания с плавным ходом и возможностью фиксации сиденья в 5 положениях. "Антишок-эффект" позволяет мягко менять угол наклона спинки. Плотная набивка, широкие деревянные подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье с плотной набикой обеспечивают великолепную эргономику данной модели. Сочетание натуральной кожи и деревянных элементов, без сомнений, подчеркнут статус своего владельца. Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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