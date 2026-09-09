Кресло руководителя Бюрократ T-9922SL/BLACK черный кожа крестовина хром
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Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
200
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311582
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
200
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
26.7
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9922SL/BLACK черный кожа крестовина хром
Механизм со смещенной осью качания с возможностью фиксации в нескольких положениях. Подлокотники хромированные с мягкими накладками из натуральной кожи (лицевые части). Масса: 26,5 кг. Габариты: 97х43х67 см.
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Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
200
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Механизм со смещенной осью качания с возможностью фиксации в нескольких положениях. Подлокотники хромированные с мягкими накладками из натуральной кожи (лицевые части). Масса: 26,5 кг. Габариты: 97х43х67 см.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
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