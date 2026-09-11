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Кресло игровое A4Tech Bloody GC-350 Black/Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое A4Tech Bloody GC-350 Black/Red

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Кресло игровое A4Tech Bloody GC-350 Black/Red - фото 2
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-350 Black/Red - фото 3
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-350 Black/Red - фото 4
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-350 Black/Red - фото 5
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-350 Black/Red - фото 6
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-350 Black/Red - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко.кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черно-красный
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  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-350 Black/Red - фото 2
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-350 Black/Red - фото 3
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  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-350 Black/Red - фото 6
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-350 Black/Red - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477730
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко.кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черно-красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х25
Вес, кг.
16.7

Описание товара Кресло игровое A4Tech Bloody GC-350 Black/Red

В процессе игровой сессии нельзя отвлекаться, поэтому вам просто необходимо практичное и надежное игровое кресло A4TECH Bloody GC-350. Для более комфортного использования данная модель имеет газлифт, который позволяет быстро отрегулировать нужную вам высоту кресла. С ним ваш позвоночник не будет испытывать сильной нагрузки и дискомфорта во время длительной игры. Подлокотники, колесики, обеспечивающие устойчивость на любой поверхности, эко. кожа – все это совмещает игровое кресло A4TECH Bloody GC-350. Оно станет незаменимой вещью, а универсальный черный цвет отлично впишется в любой интерьер комнаты.

Отзывы о товаре Кресло игровое A4Tech Bloody GC-350 Black/Red




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко.кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черно-красный
Страна производитель
Китай
Описание
В процессе игровой сессии нельзя отвлекаться, поэтому вам просто необходимо практичное и надежное игровое кресло A4TECH Bloody GC-350. Для более комфортного использования данная модель имеет газлифт, который позволяет быстро отрегулировать нужную вам высоту кресла. С ним ваш позвоночник не будет испытывать сильной нагрузки и дискомфорта во время длительной игры. Подлокотники, колесики, обеспечивающие устойчивость на любой поверхности, эко. кожа – все это совмещает игровое кресло A4TECH Bloody GC-350. Оно станет незаменимой вещью, а универсальный черный цвет отлично впишется в любой интерьер комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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