Кресло руководителя Бюрократ EXPERT черный TW-01 сетка (EXPERT BLACK)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497752
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
16.6
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ EXPERT черный TW-01 сетка (EXPERT BLACK)
Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в нескольких положениях. Подголовник, регулируемый по высоте и углу наклона. Поясничная поддержка спины с регулировкой по высоте. Регулировка глубины сиденья (слайдер). Подлокотники 3D. Регулировка высоты (газлифт). Крестовина белая пластиковая. Колеса для паркета и ламината. Соответствует стандарту BIFMA. Масса: 17,00 кг. Объем: 0,177 м3. Габариты (мм): 825 х 320 х 670.
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Теги товара: на колесиках
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Бренд
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в нескольких положениях. Подголовник, регулируемый по высоте и углу наклона. Поясничная поддержка спины с регулировкой по высоте. Регулировка глубины сиденья (слайдер). Подлокотники 3D. Регулировка высоты (газлифт). Крестовина белая пластиковая. Колеса для паркета и ламината. Соответствует стандарту BIFMA. Масса: 17,00 кг. Объем: 0,177 м3. Габариты (мм): 825 х 320 х 670.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
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