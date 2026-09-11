Термос для еды Relaxika 301 (1 литр) в чехле, стальной
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Характеристики
Тип товара
Термос для еды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%1 690 руб. 2 887 руб.
В наличии
Код товара: 506452
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 690 руб. -41%
2 887 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термос для еды
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Особенности
термочехол
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х12
Вес, г.
631
Описание товара Термос для еды Relaxika 301 (1 литр) в чехле, стальной
Термос для еды Relaxika 301 с широким горлом и термочехлом. Высокие показатели удержания температуры позволяют обедать горячими супами и вторыми блюдами в дороге и на отдыхе, на учёбе и на работе.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Бренд
Тип товара
Термос для еды
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Особенности
термочехол
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
26
Страна производитель
Китай
Термос для еды Relaxika 301 с широким горлом и термочехлом. Высокие показатели удержания температуры позволяют обедать горячими супами и вторыми блюдами в дороге и на отдыхе, на учёбе и на работе.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос для еды Relaxika 301 (1 литр) в чехле, стальной - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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