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Термос Biostal NTS-750V 750 мл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal NTS-750V 750 мл

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Термос Biostal NTS-750V 750 мл - фото 1
Термос Biostal NTS-750V 750 мл - фото 2
Термос Biostal NTS-750V 750 мл - фото 3
Термос Biostal NTS-750V 750 мл - фото 4
Термос Biostal NTS-750V 750 мл - фото 5
Термос Biostal NTS-750V 750 мл - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NTS-750V 750 мл - фото 1
  • Термос Biostal NTS-750V 750 мл - фото 2
  • Термос Biostal NTS-750V 750 мл - фото 3
  • Термос Biostal NTS-750V 750 мл - фото 4
  • Термос Biostal NTS-750V 750 мл - фото 5
  • Термос Biostal NTS-750V 750 мл - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 940 руб.  2 925 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 437686
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NTS-750V 750 мл
1 940 руб. -34%
2 925 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Размеры в упаковке, см
22х10х10
Вес, г.
470

Описание товара Термос Biostal NTS-750V 750 мл

Пищевой термос с широким горлом NTS-750 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «КЛАССИКА». Термосы с широким горлом предназначены для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженного и пр.), фруктов и льда. Пробка, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Термосы поставляются в комплекте со складной ложкой, которая удобно размещается в пробке.

Отзывы о товаре Термос Biostal NTS-750V 750 мл




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Описание
Пищевой термос с широким горлом NTS-750 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «КЛАССИКА». Термосы с широким горлом предназначены для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженного и пр.), фруктов и льда. Пробка, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Термосы поставляются в комплекте со складной ложкой, которая удобно размещается в пробке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NTS-750V 750 мл - по цене 1940 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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