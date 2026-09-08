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Термос Biostal-Охота NBP-1000B 1 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal-Охота NBP-1000B 1 л

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Термос Biostal-Охота NBP-1000B 1 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 880 руб.  2 883 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 104692
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal-Охота NBP-1000B 1 л
1 880 руб. -35%
2 883 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Объем, л
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х10х10
Вес, г.
710

Описание товара Термос Biostal-Охота NBP-1000B 1 л

объем - 1000 мл., материал - нержавеющая сталь

Отзывы о товаре Термос Biostal-Охота NBP-1000B 1 л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Объем, л
1
Страна производитель
Китай
Описание
объем - 1000 мл., материал - нержавеющая сталь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal-Охота NBP-1000B 1 л - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1880 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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