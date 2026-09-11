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Термос универсальный Biostal NG-1000-1 1 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос универсальный Biostal NG-1000-1 1 л

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Термос универсальный Biostal NG-1000-1 1 л - фото 1
Термос универсальный Biostal NG-1000-1 1 л - фото 2
Термос универсальный Biostal NG-1000-1 1 л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос универсальный Biostal NG-1000-1 1 л - фото 1
  • Термос универсальный Biostal NG-1000-1 1 л - фото 2
  • Термос универсальный Biostal NG-1000-1 1 л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
1 820 руб.  2 587 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50765
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термос универсальный Biostal NG-1000-1 1 л
1 820 руб. -30%
2 587 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Объем, л
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х11
Вес, г.
780

Описание товара Термос универсальный Biostal NG-1000-1 1 л

Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Имеет широкое горло со специальной универсальной пробкой, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Может использоваться как термос для напитков, так и для еды (первое, второе).

Отзывы о товаре Термос универсальный Biostal NG-1000-1 1 л




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Объем, л
1
Страна производитель
Китай
Описание
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Имеет широкое горло со специальной универсальной пробкой, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Может использоваться как термос для напитков, так и для еды (первое, второе).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос универсальный Biostal NG-1000-1 1 л - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1820 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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