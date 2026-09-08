Top.Mail.Ru
Термос Biostal-Охота NBP-750B у/г чехол 0,75л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термос Biostal-Охота NBP-750B у/г чехол 0,75л

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термос Biostal-Охота NBP-750B у/г чехол 0,75л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 740 руб.  2 705 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 104691
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal-Охота NBP-750B у/г чехол 0,75л
1 740 руб. -36%
2 705 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х9х9
Вес, г.
570

Описание товара Термос Biostal-Охота NBP-750B у/г чехол 0,75л

объем - 750 мл., материал - нержавеющая сталь

Отзывы о товаре Термос Biostal-Охота NBP-750B у/г чехол 0,75л




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
объем - 750 мл., материал - нержавеющая сталь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal-Охота NBP-750B у/г чехол 0,75л - этот товар вы можете купить по цене 1740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...