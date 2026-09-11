Термос Biostal NY-1200-2 1,2 л
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Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%1 870 руб. 2 569 руб.
В наличии
Код товара: 50759
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 870 руб. -27%
2 569 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосы
Объем, л
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х11х11
Вес, г.
790
Описание товара Термос Biostal NY-1200-2 1,2 л
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Пробка оснащена кнопкой, предназначеной для сохранения температуры жидкости при наливании. Имеет удобную пластиковую ручку.
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Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Пробка оснащена кнопкой, предназначеной для сохранения температуры жидкости при наливании. Имеет удобную пластиковую ручку.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal NY-1200-2 1,2 л - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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