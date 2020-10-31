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Термос Biostal NY-1200-2 1,2 л

Артикул: 50759
  • Термос Biostal Ручка 1,2Л Ny-1200-2 - фото 1
  • Термос Biostal Ручка 1,2Л Ny-1200-2 - фото 2
Термос Biostal Ручка 1,2Л Ny-1200-2 - фото 1
Термос Biostal Ручка 1,2Л Ny-1200-2 - фото 2
1 360 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 50759
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBiostal
Тип товараТермос
Объем, л1.2
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Пробка оснащена кнопкой, предназначеной для сохранения температуры жидкости при наливании. Имеет удобную пластиковую ручку.


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Самовывоз невозможен
Термос Biostal NY-1200-2 1,2 л - купить по цене 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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