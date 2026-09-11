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Термос Biostal NT-750 суповой в чехле 0,75л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal NT-750 суповой в чехле 0,75л

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Термос Biostal NT-750 суповой в чехле 0,75л - фото 1
Термос Biostal NT-750 суповой в чехле 0,75л - фото 2
Термос Biostal NT-750 суповой в чехле 0,75л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NT-750 суповой в чехле 0,75л - фото 1
  • Термос Biostal NT-750 суповой в чехле 0,75л - фото 2
  • Термос Biostal NT-750 суповой в чехле 0,75л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
1 930 руб.  2 763 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50771
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термос Biostal NT-750 суповой в чехле 0,75л
1 930 руб. -30%
2 763 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х12
Вес, г.
660

Описание товара Термос Biostal NT-750 суповой в чехле 0,75л

Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Двойная металлическая колба с глубоким вакуумом обеспечивает длительное сохранение температуры.Предназначен для хранения горячих напитков, а так же первых и вторых блюд. В комплект входит чехол для переноски.

Отзывы о товаре Термос Biostal NT-750 суповой в чехле 0,75л




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Двойная металлическая колба с глубоким вакуумом обеспечивает длительное сохранение температуры.Предназначен для хранения горячих напитков, а так же первых и вторых блюд. В комплект входит чехол для переноски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NT-750 суповой в чехле 0,75л - купить по цене 1930 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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