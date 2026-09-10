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Термос Biostal Охота NBP-750Z 0,75 л стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal Охота NBP-750Z 0,75 л стальной

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Термос Biostal Охота NBP-750Z 0,75 л стальной - фото 1
Термос Biostal Охота NBP-750Z 0,75 л стальной - фото 2
Термос Biostal Охота NBP-750Z 0,75 л стальной - фото 3
Термос Biostal Охота NBP-750Z 0,75 л стальной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal Охота NBP-750Z 0,75 л стальной - фото 1
  • Термос Biostal Охота NBP-750Z 0,75 л стальной - фото 2
  • Термос Biostal Охота NBP-750Z 0,75 л стальной - фото 3
  • Термос Biostal Охота NBP-750Z 0,75 л стальной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 990 руб.  2 809 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450540
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal Охота NBP-750Z 0,75 л стальной
1 990 руб. -29%
2 809 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
вакуумный, крышка-чашка, с ситечком
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
28 ч для горячего, 36 ч для холодного
Объем,
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х10х10
Вес, г.
610

Описание товара Термос Biostal Охота NBP-750Z 0,75 л стальной

Термос с узким горлом NВP-750Z ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «ОХОТА» премиум-класса. Термосы серии NBP-Z укомплектованы пробкой с емкостью для чая или трав, а также специальным удобным ситечком для заваривания из хирургической стали 18/8. Даже самые мелкие листья останутся в ситечке, созданном с применением лазерной перфорации, и вы сможете насладиться чистым и вкусным напитком. Диаметр отверстия в ситечке – всего 0,5 мм! Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией создания вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков: чая, кофе и пр.

Отзывы о товаре Термос Biostal Охота NBP-750Z 0,75 л стальной




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
вакуумный, крышка-чашка, с ситечком
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
28 ч для горячего, 36 ч для холодного
Объем,
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NВP-750Z ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «ОХОТА» премиум-класса. Термосы серии NBP-Z укомплектованы пробкой с емкостью для чая или трав, а также специальным удобным ситечком для заваривания из хирургической стали 18/8. Даже самые мелкие листья останутся в ситечке, созданном с применением лазерной перфорации, и вы сможете насладиться чистым и вкусным напитком. Диаметр отверстия в ситечке – всего 0,5 мм! Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией создания вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков: чая, кофе и пр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal Охота NBP-750Z 0,75 л стальной – стоимость товара 1990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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