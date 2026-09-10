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Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий

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Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий - фото 1
Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий - фото 2
Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий - фото 3
Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий - фото 4
Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий - фото 5
Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий - фото 1
  • Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий - фото 2
  • Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий - фото 3
  • Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий - фото 4
  • Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий - фото 5
  • Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
2 000 руб.  2 794 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450587
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий
2 000 руб. -28%
2 794 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.75
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
28 ч для горячего, 36 ч для холодного
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х10
Вес, г.
550

Описание товара Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий

Термос с узким горлом NВА-750B, покрытый молотковой эмалью относится к серии «ОХОТА». Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки и двумя крышками-чашками. Пробка без кнопки надежна, проста в использовании и позволяет дольше сохранять тепло благодаря дополнительной теплоизоляции. А чашки удобной емкости (150 мл и 200 мл) позволяют использовать термос с наибольшим удобством.

Отзывы о товаре Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.75
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
28 ч для горячего, 36 ч для холодного
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NВА-750B, покрытый молотковой эмалью относится к серии «ОХОТА». Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки и двумя крышками-чашками. Пробка без кнопки надежна, проста в использовании и позволяет дольше сохранять тепло благодаря дополнительной теплоизоляции. А чашки удобной емкости (150 мл и 200 мл) позволяют использовать термос с наибольшим удобством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal Охота NBA-750B 0,75 л синий - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2000 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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