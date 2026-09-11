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Термос для еды Relaxika 301 (0,5 литра) в чехле, стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос для еды Relaxika 301 (0,5 литра) в чехле, стальной

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Термос для еды Relaxika 301 (0,5 литра) в чехле, стальной - фото 1
Термос для еды Relaxika 301 (0,5 литра) в чехле, стальной - фото 2
Термос для еды Relaxika 301 (0,5 литра) в чехле, стальной - фото 3
Термос для еды Relaxika 301 (0,5 литра) в чехле, стальной - фото 4
Термос для еды Relaxika 301 (0,5 литра) в чехле, стальной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос для еды
  • Термос для еды Relaxika 301 (0,5 литра) в чехле, стальной - фото 1
  • Термос для еды Relaxika 301 (0,5 литра) в чехле, стальной - фото 2
  • Термос для еды Relaxika 301 (0,5 литра) в чехле, стальной - фото 3
  • Термос для еды Relaxika 301 (0,5 литра) в чехле, стальной - фото 4
  • Термос для еды Relaxika 301 (0,5 литра) в чехле, стальной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 470 руб.  2 773 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 506450
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Характеристики

Бренд
RELAXIKA
Тип товара
Термос для еды
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Особенности
термочехол
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х12
Вес, г.
504

Описание товара Термос для еды Relaxika 301 (0,5 литра) в чехле, стальной

Термос для еды Relaxika 301 с широким горлом и термочехлом. Высокие показатели удержания температуры позволяют обедать горячими супами и вторыми блюдами в дороге и на отдыхе, на учёбе и на работе.

Отзывы о товаре Термос для еды Relaxika 301 (0,5 литра) в чехле, стальной




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Характеристики
Бренд
RELAXIKA
Тип товара
Термос для еды
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Особенности
термочехол
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
18
Страна производитель
Китай
Описание
Термос для еды Relaxika 301 с широким горлом и термочехлом. Высокие показатели удержания температуры позволяют обедать горячими супами и вторыми блюдами в дороге и на отдыхе, на учёбе и на работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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