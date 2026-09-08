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Термос Biostal-Спорт NBP-750 с кнопкой 0,75 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal-Спорт NBP-750 с кнопкой 0,75 л

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Термос Biostal-Спорт NBP-750 с кнопкой 0,75 л - фото 1
Термос Biostal-Спорт NBP-750 с кнопкой 0,75 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal-Спорт NBP-750 с кнопкой 0,75 л - фото 1
  • Термос Biostal-Спорт NBP-750 с кнопкой 0,75 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 560 руб.  2 531 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 130209
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal-Спорт NBP-750 с кнопкой 0,75 л
1 560 руб. -38%
2 531 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Объем, л
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х10х10
Вес, г.
610

Описание товара Термос Biostal-Спорт NBP-750 с кнопкой 0,75 л

термос с узким горлом, с кнопкой, объем 0,75 литра. Нержавеющая сталь.

Отзывы о товаре Термос Biostal-Спорт NBP-750 с кнопкой 0,75 л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Объем, л
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
термос с узким горлом, с кнопкой, объем 0,75 литра. Нержавеющая сталь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal-Спорт NBP-750 с кнопкой 0,75 л - купить по цене 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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