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Термос Biostal NB-1000Z 1 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal NB-1000Z 1 л

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Термос Biostal NB-1000Z 1 л - фото 4
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Термос Biostal NB-1000Z 1 л - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NB-1000Z 1 л - фото 1
  • Термос Biostal NB-1000Z 1 л - фото 2
  • Термос Biostal NB-1000Z 1 л - фото 3
  • Термос Biostal NB-1000Z 1 л - фото 4
  • Термос Biostal NB-1000Z 1 л - фото 5
  • Термос Biostal NB-1000Z 1 л - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 700 руб.  2 466 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 280092
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Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х8х8
Вес, г.
570

Описание товара Термос Biostal NB-1000Z 1 л

Термос с узким горлом NВ-1000Z ТМ «BIOSTAL» относится к классической серии. Термосы серии NB-Z укомплектованы пробкой с емкостью для чая или трав, а также специальным удобным ситечком для заваривания из хирургической стали 18/8. Даже самые мелкие листья останутся в ситечке, созданном с применением лазерной перфорации, и вы сможете насладиться чистым и вкусным напитком. Диаметр отверстия в ситечке – всего 0,5 мм! Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.), вобрал в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличается применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума.

Отзывы о товаре Термос Biostal NB-1000Z 1 л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
19
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NВ-1000Z ТМ «BIOSTAL» относится к классической серии. Термосы серии NB-Z укомплектованы пробкой с емкостью для чая или трав, а также специальным удобным ситечком для заваривания из хирургической стали 18/8. Даже самые мелкие листья останутся в ситечке, созданном с применением лазерной перфорации, и вы сможете насладиться чистым и вкусным напитком. Диаметр отверстия в ситечке – всего 0,5 мм! Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.), вобрал в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличается применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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