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Главная Товары для детей Игрушки Развивающие игрушки для малышей Taf toys Развивающая книжка Taf toys Развивающая книжка с клипсами

Развивающая книжка Taf toys Развивающая книжка с клипсами

Артикул: 50427
  • Развивающая книжка Taf toys Развивающая книжка с клипсами - фото 1
  • Развивающая книжка Taf toys Развивающая книжка с клипсами - фото 2
Развивающая книжка Taf toys Развивающая книжка с клипсами - фото 1
Развивающая книжка Taf toys Развивающая книжка с клипсами - фото 2
980 руб. 
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 50427
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БрендTaf toys
Тип товараКнижка развивающая
Вес, кг0.35
Звуковые эффектыесть
Материалпластик, текстиль
Световые эффектыесть

Развивающая книжка Taf toys с клипсами можно легко закрепить в коляске или кроватке. Книжка со вставками из различных по фактуре тканей. На первой стороне Taf toys Kooky есть контрастные цвета и рисунки. На второй стороне забавные разноцветные картинки и разнообразная текстура. Все это способствует развитию мелкой моторики рук, воображению, фантазии, а безопасное зеркало способствует развитию эмоционального интеллекта.

Особенности:

  • Мягкие странички, выполненные из гипоаллергенных тканей;
  • Удобные крепления-клипсы;
  • На книжке есть ленточки для привязывания игрушки к бортику кроватки;
  • Книжка имеет две стороны: черно-белая предназначена для малышей от рождения и до 3 месяцев и цветная сторона для детей от 3 месяцев и до 1,5 лет.

Комплектация:

  • Книжка;
  • 2 клипсы.


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