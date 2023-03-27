Счеты в коробке VIGA VG50022

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Характеристики
Тип товара
Игрушка развивающая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 330 руб.
2 312
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391900
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С помощью игрушки "Математические счёты" можно познакомить ребенка со счетом, цифрами, наглядно показать понятия больше-меньше, изучить состав чисел от 1 до 10.Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с разноцветными бусинами-счётами. Напротив каждой дуги - один или несколько примеров на сложение чисел. Количество бусин на дуге равняется решению заданных примеров.Кроме того, перемещая колечки вдоль проволочек малыш тренирует мелкую моторику рук.Все детали выполнены из качественных материалов, содержащих натуральные элементы.
С помощью игрушки "Математические счёты" можно познакомить ребенка со счетом, цифрами, наглядно показать понятия больше-меньше, изучить состав чисел от 1 до 10.Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с разноцветными бусинами-счётами. Напротив каждой дуги - один или несколько примеров на сложение чисел. Количество бусин на дуге равняется решению заданных примеров.Кроме того, перемещая колечки вдоль проволочек малыш тренирует мелкую моторику рук.Все детали выполнены из качественных материалов, содержащих натуральные элементы.
Комментарий:
Ребенку нравится играться! Помимо того что учимся считать, параллельно учим цвета. Сделаны качественно, краска не слазит
Счеты в коробке VIGA VG50022 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Счеты в коробке VIGA VG50022
Достоинства:
Комментарий:
Ребенку нравится играться! Помимо того что учимся считать, параллельно учим цвета. Сделаны качественно, краска не слазит