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Насадки CS Medica AP-44 (пучковые для имплантов) (2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадки CS Medica AP-44 (пучковые для имплантов) (2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32

1 Отзывы
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Насадки CS Medica AP-44 (пучковые для имплантов) (2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 1
Насадки CS Medica AP-44 (пучковые для имплантов) (2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 2
Насадки CS Medica AP-44 (пучковые для имплантов) (2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 3
Насадки CS Medica AP-44 (пучковые для имплантов) (2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 4
Насадки CS Medica AP-44 (пучковые для имплантов) (2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 5
Насадки CS Medica AP-44 (пучковые для имплантов) (2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для ирригатора
  • Насадки CS Medica AP-44 (пучковые для имплантов) (2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 1
  • Насадки CS Medica AP-44 (пучковые для имплантов) (2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 2
  • Насадки CS Medica AP-44 (пучковые для имплантов) (2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 3
  • Насадки CS Medica AP-44 (пучковые для имплантов) (2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 4
  • Насадки CS Medica AP-44 (пучковые для имплантов) (2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 5
  • Насадки CS Medica AP-44 (пучковые для имплантов) (2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503383
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
пучковые для имплантов
Типы насадок
для гидромассажа десен
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х2
Вес, г.
10

Описание товара Насадки CS Medica AP-44 (пучковые для имплантов) (2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32

Пучковая для имплантов и коронок (поставляется отдельно) – насадка с тремя пучками точечного воздействия, предназначена для тщательного удаления налета и мелких частичек пищи, ухода за имплантами, коронками, мостами и винирами.

Отзывы о товаре Насадки CS Medica AP-44 (пучковые для имплантов) (2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32

Источник: Яндекс Маркет
20.01.2022
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
слева на фото насадка из комплекта прибора, справа купленная



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
пучковые для имплантов
Типы насадок
для гидромассажа десен
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Пучковая для имплантов и коронок (поставляется отдельно) – насадка с тремя пучками точечного воздействия, предназначена для тщательного удаления налета и мелких частичек пищи, ухода за имплантами, коронками, мостами и винирами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2022
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
слева на фото насадка из комплекта прибора, справа купленная


Насадки CS Medica AP-44 (пучковые для имплантов) (2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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