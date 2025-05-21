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Насадки CS Medica AP-10 для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (4 шт.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадки CS Medica AP-10 для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (4 шт.)

25 Отзывы
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Насадки CS Medica AP-10 для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (4 шт.) - фото 1
Насадки CS Medica AP-10 для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (4 шт.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для ирригатора
  • Насадки CS Medica AP-10 для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (4 шт.) - фото 1
  • Насадки CS Medica AP-10 для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (4 шт.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510532
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
4
Типы насадок
для гидромассажа десен, для чистки языка
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Насадки CS Medica AP-10 для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (4 шт.)

Насадки для ирригаторов полости рта CS Medica Aquapulsar AP-10: стандартные насадки (2 шт.), насадка для чистки языка (1 шт.), пучковая для имплантов и коронок. Совместимы с ирригаторами CS Medica моделей OS-1.

Отзывы о товаре Насадки CS Medica AP-10 для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (4 шт.)

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Давление слабое. А так пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Даниил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ирригатор хороший, супруге понравился. Из недостатков, и то едва это недостатки, а скорее, придирки: коротковатый провод и небольшой резервуар воды. В целом, комплектация и общее качество на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
ухудшается напор струи если чуть неплотно встанет емкость. была уже несколько раз такая проблема
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Светлана Н.

Достоинства:


Комментарий:
довольно мощный.рекомендую продавца. доставка курьером очень быстро. с задачей справляется
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок, девушке понравился
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
отличная штука, компактаная и ни чего лишнего не торчит. Трубка убирается в свой отсек. крепление ирригатора очень удобное.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстро доставили. Нравится.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Елизавета Н.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, все пришло целое. У меня это первый ирригатор и для меня пользоваться было очень непривычно. Спасибо большое что инструкция была на русском языке, очень легко разобраться в использовании. Ирригатор прекрасен в использовании. Выбрала именно этот ирригатор из-за очень длинного провода, легко достать до любой розетки. Спасибо большое, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Жанна С.

Достоинства:


Комментарий:
Это мой первый ирригатор, сравнить не с чем. Всё в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Рафис И.

Достоинства:


Комментарий:
Полезная штука. Особенно со специальной жидкостью.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Руслан Ш.

Достоинства:


Комментарий:
работает свою функцию выполняет. очень хорошо за эти деньги. коробка была порвана.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Борис

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество изготовления! Прекрасный стиль и качество материалов, пластик без какого либо запаха! К ирригатору пришлось привыкать, имею большой опыт с ирригатором Аквапульсар десятилетней давности, но он к сожалению вышел из строя, в нем была насадка, струя которой выходила почти под прямым углом к телу насадки, в новой конструкции выход под острым углом и к этому нужно привыкнуть. Давление струи достаточно высокое, мне достаточно 6 деления регулятора, Ёмкости резервуара мне хватает с запасом (70% от ёмкости), супруге полный объём на пределе, но она использует 8 деление регулятора. Шумность вполне приемлемая. Что бы я предложил разработчикам, так это увеличить длину шланга и его эластичность, это очень критично, т.к. даже установка ирригатора на раковину не обеспечивает легкую доступность к полости рта, приходится растягивать шланг каждый раз. Очень неустойчиво стоит резервуар из - за жесткой пружины клапана. В целом очень хорошее впечатление, спасибо изготовителю и продавьцу!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
хороший, вроде работает, лишнего не брызгает, вода заканчивается довольно быстро, но если приноровится, бака на одну чистку будет хватать, за свои деньги хорош, надеюсь отработает долго
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
качество устраивает, свою функцию выполняет
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
всё целое, вовремя, работает, но поставил 4 звезды, так как ожидал лучшего, есть другой, этой же фирмы, гораздо удобнее
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает) спасибо! Очень красивый, главное, чтобы в деле помог!
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Единственное, я бы увеличил резервуар для воды.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ирригатор. Но провод с водой значительно короче, чем в предыдущих моделях, что несколько снижает впечатление.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Светлана У.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ирригатор, отличный напор.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Оксана Т.

Достоинства:


Комментарий:
аппарат отличный, но одна насадка для Импланта быстро вышла из строя
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работу выполняет неплохо, но очень шумный
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
М М.

Достоинства:


Комментарий:
Не всегда насадка встает в гнездо сразу, мешает трубка.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Дарья П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел целый , без дополнительной упаковки , в фирменной коробке (не успела сфотографировать, покупала на подарок) Мама установила себе импланты и для ухода , необходим был ирригатор (стоматолог сказал что прекрасно выполняет свои функции данная модель) все довольны
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, удобный домашний ирригатор отпррверенной фирмы. Мне и жене очень понравился! Рекомендуем, отлично удаляет остатки пищи и чистит десна!
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2024
Галина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Прочищает очень хорошо. Раньше пользовалась нитью и ёршиками. После данного ирригатора все чисто! Проверяла старым способом после использования ирригатора - все идеально вычистил! Объёма 600 мл достаточно. Струя мощная и настраивается. В комплекте много насадок. Рекомендую.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
4
Типы насадок
для гидромассажа десен, для чистки языка
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Насадки для ирригаторов полости рта CS Medica Aquapulsar AP-10: стандартные насадки (2 шт.), насадка для чистки языка (1 шт.), пучковая для имплантов и коронок. Совместимы с ирригаторами CS Medica моделей OS-1.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Давление слабое. А так пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Даниил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ирригатор хороший, супруге понравился. Из недостатков, и то едва это недостатки, а скорее, придирки: коротковатый провод и небольшой резервуар воды. В целом, комплектация и общее качество на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
ухудшается напор струи если чуть неплотно встанет емкость. была уже несколько раз такая проблема
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Светлана Н.

Достоинства:


Комментарий:
довольно мощный.рекомендую продавца. доставка курьером очень быстро. с задачей справляется
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок, девушке понравился
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
отличная штука, компактаная и ни чего лишнего не торчит. Трубка убирается в свой отсек. крепление ирригатора очень удобное.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстро доставили. Нравится.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Елизавета Н.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, все пришло целое. У меня это первый ирригатор и для меня пользоваться было очень непривычно. Спасибо большое что инструкция была на русском языке, очень легко разобраться в использовании. Ирригатор прекрасен в использовании. Выбрала именно этот ирригатор из-за очень длинного провода, легко достать до любой розетки. Спасибо большое, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Жанна С.

Достоинства:


Комментарий:
Это мой первый ирригатор, сравнить не с чем. Всё в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Рафис И.

Достоинства:


Комментарий:
Полезная штука. Особенно со специальной жидкостью.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Руслан Ш.

Достоинства:


Комментарий:
работает свою функцию выполняет. очень хорошо за эти деньги. коробка была порвана.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Борис

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество изготовления! Прекрасный стиль и качество материалов, пластик без какого либо запаха! К ирригатору пришлось привыкать, имею большой опыт с ирригатором Аквапульсар десятилетней давности, но он к сожалению вышел из строя, в нем была насадка, струя которой выходила почти под прямым углом к телу насадки, в новой конструкции выход под острым углом и к этому нужно привыкнуть. Давление струи достаточно высокое, мне достаточно 6 деления регулятора, Ёмкости резервуара мне хватает с запасом (70% от ёмкости), супруге полный объём на пределе, но она использует 8 деление регулятора. Шумность вполне приемлемая. Что бы я предложил разработчикам, так это увеличить длину шланга и его эластичность, это очень критично, т.к. даже установка ирригатора на раковину не обеспечивает легкую доступность к полости рта, приходится растягивать шланг каждый раз. Очень неустойчиво стоит резервуар из - за жесткой пружины клапана. В целом очень хорошее впечатление, спасибо изготовителю и продавьцу!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
хороший, вроде работает, лишнего не брызгает, вода заканчивается довольно быстро, но если приноровится, бака на одну чистку будет хватать, за свои деньги хорош, надеюсь отработает долго
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
качество устраивает, свою функцию выполняет
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
всё целое, вовремя, работает, но поставил 4 звезды, так как ожидал лучшего, есть другой, этой же фирмы, гораздо удобнее
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает) спасибо! Очень красивый, главное, чтобы в деле помог!
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Единственное, я бы увеличил резервуар для воды.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ирригатор. Но провод с водой значительно короче, чем в предыдущих моделях, что несколько снижает впечатление.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Светлана У.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ирригатор, отличный напор.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Оксана Т.

Достоинства:


Комментарий:
аппарат отличный, но одна насадка для Импланта быстро вышла из строя
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работу выполняет неплохо, но очень шумный
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
М М.

Достоинства:


Комментарий:
Не всегда насадка встает в гнездо сразу, мешает трубка.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Дарья П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел целый , без дополнительной упаковки , в фирменной коробке (не успела сфотографировать, покупала на подарок) Мама установила себе импланты и для ухода , необходим был ирригатор (стоматолог сказал что прекрасно выполняет свои функции данная модель) все довольны
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, удобный домашний ирригатор отпррверенной фирмы. Мне и жене очень понравился! Рекомендуем, отлично удаляет остатки пищи и чистит десна!
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2024
Галина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Прочищает очень хорошо. Раньше пользовалась нитью и ёршиками. После данного ирригатора все чисто! Проверяла старым способом после использования ирригатора - все идеально вычистил! Объёма 600 мл достаточно. Струя мощная и настраивается. В комплекте много насадок. Рекомендую.


Насадки CS Medica AP-10 для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (4 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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