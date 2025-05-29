Насадки CS Medica AP-41og (стандартные)(2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для ирригатора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503380
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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
стандартнаяx2
Типы насадок
для гидромассажа десен
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х2
Вес, г.
10
Описание товара Насадки CS Medica AP-41og (стандартные)(2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32
Стандартная насадка предназначена для проведения ежедневных процедур общей гигиены полости рта. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
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Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
стандартнаяx2
Типы насадок
для гидромассажа десен
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Стандартная насадка предназначена для проведения ежедневных процедур общей гигиены полости рта. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Достоинства:
Комментарий:
подошли, хорошо чистят: есть 2 режима
Достоинства:
Комментарий:
Насадка заходит в паз очень плотно, нигде никакой протечки нет, всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Очень дорого, раньше хоть три насадки было, а теперь всего две
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, к ирригатору подошли
Достоинства:
Комментарий:
качественная продукция, использую давно, но становиться дороже и дороже, уменьшая количество насадок в комплекте)))
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо подошло, работает
Насадки CS Medica AP-41og (стандартные)(2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насадки CS Medica AP-41og (стандартные)(2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-32
Достоинства:
Комментарий:
подошли, хорошо чистят: есть 2 режима
Достоинства:
Комментарий:
Насадка заходит в паз очень плотно, нигде никакой протечки нет, всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Очень дорого, раньше хоть три насадки было, а теперь всего две
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, к ирригатору подошли
Достоинства:
Комментарий:
качественная продукция, использую давно, но становиться дороже и дороже, уменьшая количество насадок в комплекте)))
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо подошло, работает