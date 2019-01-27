Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit White

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Samsung
|Тип товара
|Гарнитура проводная
|Микрофон
|есть
|Конструкция
|внутриканальные
|Отсоединяемый кабель
|нет
|Система активного шумоподавления
|нет
|Поддержка Apt-X
|нет
|Цвет
|белый
|Диапазон воспроизводимых частот, Гц
|20-20000
|Длина кабеля
|1.2 м
|Разъём наушников
|mini-jack 3.5мм
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27.01.2019
Громкие наушники
Приятные бассы
Сбалансированный звук
Удобные вкладыши
Плоский шнур
дополнительные разного размера вкладыши
Недостатки:
По умолчанию не так хорошо слышно высоких частот
Очень громкие наушники
Дизайн упаковки
Комментарий:
При покупке наушников на замену старых, рассматривала только вкладыши, не переношу вакуумные наушники, на рынке не так уж их много, по пальцем можно пересчитать, довольна что нашла эти наушники, если сравнить с прямым конкурентом - earpods, то самсунг предусмотрели силиконовые вкладыши, уши не устают, как от пластика. Плоский кабель, практически не запутываются в отличие от последних.
27.01.2019
-качество звука (За такую цену очень достойно , air pods рядом не стояли )
-громкость хорошая
-мягкий приятный басс
-Нет посторонних звуков шипение ,хрипение и тд ...
-очень удобно сидит в любом ухе
Недостатки:
Внешний вид, по цвету как китайские наушники .
При высокой мощности (усилитель ) чуть проваливается высокие частоты , но это проблема всех однополсных динамиков .
Комментарий:
К покупке рекомендую .Товар не то что оправдал ожидание , Он хи превзошел многократно. За такую цену , я не думал найти что-то подобное .
27.01.2019
Классно звучит
Не путается