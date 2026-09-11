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Консоль управления Manfrotto MVDDA14 Dgital Director камерой через iPad Air2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Консоль управления Manfrotto MVDDA14 Dgital Director камерой через iPad Air2

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Консоль управления Manfrotto MVDDA14 Dgital Director камерой через iPad Air2 - фото 1
Консоль управления Manfrotto MVDDA14 Dgital Director камерой через iPad Air2 - фото 2
Консоль управления Manfrotto MVDDA14 Dgital Director камерой через iPad Air2 - фото 3
Консоль управления Manfrotto MVDDA14 Dgital Director камерой через iPad Air2 - фото 4
Консоль управления Manfrotto MVDDA14 Dgital Director камерой через iPad Air2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Консоль
  • Консоль управления Manfrotto MVDDA14 Dgital Director камерой через iPad Air2 - фото 1
  • Консоль управления Manfrotto MVDDA14 Dgital Director камерой через iPad Air2 - фото 2
  • Консоль управления Manfrotto MVDDA14 Dgital Director камерой через iPad Air2 - фото 3
  • Консоль управления Manfrotto MVDDA14 Dgital Director камерой через iPad Air2 - фото 4
  • Консоль управления Manfrotto MVDDA14 Dgital Director камерой через iPad Air2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496518
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Консоль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
500

Описание товара Консоль управления Manfrotto MVDDA14 Dgital Director камерой через iPad Air2

Digital Director для iPad Air 2 с бесплатным специально разработанным приложением Управляйте вашей камерой прямо с вашего iPad. Digital Director для iPad Air 2 с бесплатным специальным приложением использует простое соединение при помощи USB кабеля и дает возможность полного управления камерой с вашего iPad. Меняйте любые настройки на вашей камере и управляйте вашими снимками. Этот инновационный продукт получил награды за новшество, и поставляется со специальным приложением сертифицированным компанией Apple, так что вы можете быть уверены, что это превосходный продукт для работы. К тому же вы получаете специальное приложение, что делает управление очень простым. С первых же минут подключения вам очень понравится быстрая загрузка и плавная видео съемка. Устройство прекрасно работает с зеркальными камерами Canon и Nikon и дает вам возможность полностью управлять любыми настройками вашей камеры прямо с iPad 2. Начиная от фокусировки камеры до недоэкспонирования или переэкспонирования. Вы даже можете дистанционно управлять LED светом при помощи Bluetooth и следить за процессом при помощи функции live view через безопасное соединение кабелем. Обрабатывать снимки стало как никогда просто. Редакторы профессионального уровня позволяют вам отредактировать снимки до превосходного качества. По факту, вы можете даже импортировать ваши снимки в Adobe Lightroom. Полное управление позволяет вам делиться снимками несколькими способами, включая электронную почту и FTP. Также вы можете просматривать и организовывать ваши фотографии используя ключевые слова, настраивая материал индивидуально под свои потребности. Для максимального удобства, Digital Director поставляется с сетевым адаптером и USB кабелем длиной 1метр, так что у вас есть все необходимое, чтобы сразу приступить к работе, без задержек.

Отзывы о товаре Консоль управления Manfrotto MVDDA14 Dgital Director камерой через iPad Air2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Консоль
Страна производитель
Китай
Описание
Digital Director для iPad Air 2 с бесплатным специально разработанным приложением Управляйте вашей камерой прямо с вашего iPad. Digital Director для iPad Air 2 с бесплатным специальным приложением использует простое соединение при помощи USB кабеля и дает возможность полного управления камерой с вашего iPad. Меняйте любые настройки на вашей камере и управляйте вашими снимками. Этот инновационный продукт получил награды за новшество, и поставляется со специальным приложением сертифицированным компанией Apple, так что вы можете быть уверены, что это превосходный продукт для работы. К тому же вы получаете специальное приложение, что делает управление очень простым. С первых же минут подключения вам очень понравится быстрая загрузка и плавная видео съемка. Устройство прекрасно работает с зеркальными камерами Canon и Nikon и дает вам возможность полностью управлять любыми настройками вашей камеры прямо с iPad 2. Начиная от фокусировки камеры до недоэкспонирования или переэкспонирования. Вы даже можете дистанционно управлять LED светом при помощи Bluetooth и следить за процессом при помощи функции live view через безопасное соединение кабелем. Обрабатывать снимки стало как никогда просто. Редакторы профессионального уровня позволяют вам отредактировать снимки до превосходного качества. По факту, вы можете даже импортировать ваши снимки в Adobe Lightroom. Полное управление позволяет вам делиться снимками несколькими способами, включая электронную почту и FTP. Также вы можете просматривать и организовывать ваши фотографии используя ключевые слова, настраивая материал индивидуально под свои потребности. Для максимального удобства, Digital Director поставляется с сетевым адаптером и USB кабелем длиной 1метр, так что у вас есть все необходимое, чтобы сразу приступить к работе, без задержек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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