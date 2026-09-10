Кронштейн угловой Manfrotto MS050M4-Q5
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Характеристики
Описание товара Кронштейн угловой Manfrotto MS050M4-Q5
Оригинальный кронштейн MS050M4-Q5 Manfrotto. Г-образный кронштейн L BRACKET является уникальным аксессуаром, разработанным для всех профессиональных фотографов, которые хотели бы быстро и просто менять форматы съёмки, быстро меняя положение камеры из горизонтальной в вертикальную плоскости. Угловой кронштейн сочетает в себе лёгкость с максимально надёжной поддержкой. Магниевая структура обеспечивает надежное решение с точки зрения устойчивости, малого веса и транспортабельности для всех типов оборудования. Специальные системы, предотвращающие вращение, отлично располагаются вокруг корпуса камеры, обеспечивая надёжный контроль, сохраняя устойчивость любого тяжелого профессионального оборудования. Этот аксессуар помогает расширить вертикальный и горизонтальный диапазоны движений, сохраняя центр тяжести камеры на штативе и не допуская изменения положения объектива при переходе от горизонтального к вертикальному кадру. Угловой кронштейн подходит к различным моделям камер, сохраняя высокий уровень точности и эргономики. Быстроразъёмная система Q5, на основе площадки 501PL, обеспечивает идеальную сбалансированность тяжёлого оборудования.
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