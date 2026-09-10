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Сумка для карбонового слайдера Syrp MC (SY0044-0001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для карбонового слайдера Syrp MC (SY0044-0001)

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Сумка для карбонового слайдера Syrp MC (SY0044-0001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386489
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Характеристики

Бренд
Syrp
Тип товара
Сумка
Высота, см
16.3
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х15
Вес, г.
360

Описание товара Сумка для карбонового слайдера Syrp MC (SY0044-0001)

Защитите свой карбоновый слайдер или короткий слайдер Magic Carpet длиной 60 см с помощью этой мягкой сумки для переноски от Syrp, изготовленной из прочного черного нейлона с отделкой из кожи. Внутренняя защитная прокладка гарантирует отсутствие вмятин на направляющих вашего Magic Carpet. Среди прочих особенностей - ручка для переноски, ремень для переноски через плечо и внешний карман. Сумка предназначена для перевозки либо короткого слайдера Magic Carpet длиной 60 см с торцевыми заглушками и кареткой, либо слайдера из углеродного волокна с торцевыми заглушками и кареткой, а также до четырех удлинительных секций.

Отзывы о товаре Сумка для карбонового слайдера Syrp MC (SY0044-0001)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Syrp
Тип товара
Сумка
Высота, см
16.3
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Описание
Защитите свой карбоновый слайдер или короткий слайдер Magic Carpet длиной 60 см с помощью этой мягкой сумки для переноски от Syrp, изготовленной из прочного черного нейлона с отделкой из кожи. Внутренняя защитная прокладка гарантирует отсутствие вмятин на направляющих вашего Magic Carpet. Среди прочих особенностей - ручка для переноски, ремень для переноски через плечо и внешний карман. Сумка предназначена для перевозки либо короткого слайдера Magic Carpet длиной 60 см с торцевыми заглушками и кареткой, либо слайдера из углеродного волокна с торцевыми заглушками и кареткой, а также до четырех удлинительных секций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для карбонового слайдера Syrp MC (SY0044-0001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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