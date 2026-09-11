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Шаровая голова Giotto's GH4383LR enter ball head серия 4 LR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шаровая голова Giotto's GH4383LR enter ball head серия 4 LR

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Шаровая голова Giotto&#039;s GH4383LR enter ball head серия 4 LR - фото 1
  • Шаровая голова Giotto&#039;s GH4383LR enter ball head серия 4 LR - фото 2
  • Шаровая голова Giotto&#039;s GH4383LR enter ball head серия 4 LR - фото 3
  • Шаровая голова Giotto&#039;s GH4383LR enter ball head серия 4 LR - фото 4
  • Шаровая голова Giotto&#039;s GH4383LR enter ball head серия 4 LR - фото 5
  • Шаровая голова Giotto&#039;s GH4383LR enter ball head серия 4 LR - фото 6
  • Шаровая голова Giotto&#039;s GH4383LR enter ball head серия 4 LR - фото 7
  • Шаровая голова Giotto&#039;s GH4383LR enter ball head серия 4 LR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496468
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Характеристики

Бренд
Giotto's
Тип товара
Головка штативная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, кг.
1

Описание товара Шаровая голова Giotto's GH4383LR enter ball head серия 4 LR

Шаровая голова Gitzo 4 серии GH4383LR (вернсия с рычагом) – сверхпрочная штативная голова, идеально подходит для больших телеобъективов, сконструированная для максимальной гладкости и точности движения. Хотя весит голова менее 1 кг, она надежно удерживает впечатляющую нагрузку 30 кг - без труда удерживая камеру CSC или DSLR с объективом 400-600мм. Голова идеально дополняет штативы Gitzo Systematic серий 3, 4 и 5. Она доступна в двух конфигурациях блокировки площадки: с винтом и с рычагом. Шаровая голова серии 4 оснащена большим супергладким полым шаром с покрытием, что обеспечивает уверенное и комфортное использование более тяжелого оборудования даже в экстремальных условиях и при температурах от -30° до 70°C.

Отзывы о товаре Шаровая голова Giotto's GH4383LR enter ball head серия 4 LR




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Giotto's
Тип товара
Головка штативная
Страна производитель
Китай
Описание
Шаровая голова Gitzo 4 серии GH4383LR (вернсия с рычагом) – сверхпрочная штативная голова, идеально подходит для больших телеобъективов, сконструированная для максимальной гладкости и точности движения. Хотя весит голова менее 1 кг, она надежно удерживает впечатляющую нагрузку 30 кг - без труда удерживая камеру CSC или DSLR с объективом 400-600мм. Голова идеально дополняет штативы Gitzo Systematic серий 3, 4 и 5. Она доступна в двух конфигурациях блокировки площадки: с винтом и с рычагом. Шаровая голова серии 4 оснащена большим супергладким полым шаром с покрытием, что обеспечивает уверенное и комфортное использование более тяжелого оборудования даже в экстремальных условиях и при температурах от -30° до 70°C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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