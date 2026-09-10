Штативная голова Gitzo GH5750QR быстросъемная, 5 серия
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Характеристики
Описание товара Штативная голова Gitzo GH5750QR быстросъемная, 5 серия
Голова Gitzo GH5750QR 5 серии Magnesium Off Center со смещенным центром и быстросъемной площадкой - это исключительно гладко двигающаяся штативная голова профессионального качества, изготовленная из легкого, высококачественного магния. Как и остальные штативные головы семейства Gitzo, эта модель гарантирует простую и быструю установку камеры. Эта голова со смещенной шариковой втулкой обеспечивает безупречную плавность хода во всех ситуациях, с постепенной фиксацией по движению часовой стрелки для точности и безопасности. Она может быть направлена на 90° вниз. Фиксатор панорамирования в 3 раза прочнее, чем в предыдущих моделях, а фиксатор шара имеет в своей основе систему, которая объединяет две блокирующие системы. Масштабируемая база головы и независимая функция блокировки позволяют фотографам получить идеальные панорамные снимки. База также позволяет использовать стол как платформу или снимать с очень низких ракурсов, даже не используя штатив. Анодированное PTFE покрытие шара обеспечивает более плавные движения. GH5750QR имеет независимый шар и элементы управления панорамированием для точного позиционирования. Голова оснащена быстросъемной площадкой Quick Release, которая делает установку камер еще более быстрым и простым процессом. Она надежно удерживает нагрузку до 14 кг, весит всего 0.71 кг и рекомендуется для использования со штативами серии 3.
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