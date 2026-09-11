Адаптер штативный GreenBean Base 90 с быстросъемной площадкой
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер штативный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486626
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер штативный
Высота, см
10.5
Ширина, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
300
Описание товара Адаптер штативный GreenBean Base 90 с быстросъемной площадкой
Для быстрой установки камер на ригах, кронштейнах, стабилизаторах и других опорах. Винты 1/4 и 3/8 для установки камеры. Резьбовые отверстия 1/4 и 3/8, винт 3/8 для крепления на опорах. Длина быстросъемной площадки 90 мм.
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Бренд
Тип товара
Адаптер штативный
Высота, см
10.5
Ширина, см
4
Страна производитель
Китай
Для быстрой установки камер на ригах, кронштейнах, стабилизаторах и других опорах. Винты 1/4 и 3/8 для установки камеры. Резьбовые отверстия 1/4 и 3/8, винт 3/8 для крепления на опорах. Длина быстросъемной площадки 90 мм.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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