Кассета 500-листов (лоток 2,3,4) HP LJ P3015/M521/M525 (RM1-6279/RM1-8512) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494760
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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, кг.
1.63
Описание товара Кассета 500-листов (лоток 2,3,4) HP LJ P3015/M521/M525 (RM1-6279/RM1-8512) OEM
Кассета 500-листов (лоток 2,3,4) HP LJ P3015/M521/M525 (RM1-6279/RM1-8512) OEM
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Бренд
HP
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Страна производитель
Китай
Кассета 500-листов (лоток 2,3,4) HP LJ P3015/M521/M525 (RM1-6279/RM1-8512) OEM
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
Кассета 500-листов (лоток 2,3,4) HP LJ P3015/M521/M525 (RM1-6279/RM1-8512) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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