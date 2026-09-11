Автоподатчик (ADF) в сборе HP LJ M2727 (CB532-67903/CB532-60114) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоподатчик
Совместимость
HP LaserJet M2727nf MFP, HP LaserJet M2727nfs MFP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494800
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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Автоподатчик
Совместимость
HP LaserJet M2727nf MFP, HP LaserJet M2727nfs MFP
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
3.27
Описание товара Автоподатчик (ADF) в сборе HP LJ M2727 (CB532-67903/CB532-60114) OEM
Автоподатчик (ADF) в сборе HP LJ M2727 (CB532-67903/CB532-60114) OEM
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Бренд
HP
Тип товара
Автоподатчик
Совместимость
HP LaserJet M2727nf MFP, HP LaserJet M2727nfs MFP
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Автоподатчик (ADF) в сборе HP LJ M2727 (CB532-67903/CB532-60114) OEM
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
Автоподатчик (ADF) в сборе HP LJ M2727 (CB532-67903/CB532-60114) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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