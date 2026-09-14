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Выходной лоток в сборе HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020 (RM1-0659) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Выходной лоток в сборе HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020 (RM1-0659) OEM

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Выходной лоток в сборе HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020 (RM1-0659) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Тип устройства
лоток
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
LaserJet 1010, LaserJet 1012, LaserJet 1015, LaserJet 1018, LaserJet 1020
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 494789
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Выходной лоток в сборе HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020 (RM1-0659) OEM
630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Тип устройства
лоток
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
LaserJet 1010, LaserJet 1012, LaserJet 1015, LaserJet 1018, LaserJet 1020
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
138

Описание товара Выходной лоток в сборе HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020 (RM1-0659) OEM

Лоток для бумаги HP — практичная опция для МФУ и принтеров HP. Предназначен для удобной работы с бумагой и совместим с устройствами HP. A functional solution for расширения возможностей печати и комфортной организации рабочего процесса.

Отзывы о товаре Выходной лоток в сборе HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020 (RM1-0659) OEM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Тип устройства
лоток
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
LaserJet 1010, LaserJet 1012, LaserJet 1015, LaserJet 1018, LaserJet 1020
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Лоток для бумаги HP — практичная опция для МФУ и принтеров HP. Предназначен для удобной работы с бумагой и совместим с устройствами HP. A functional solution for расширения возможностей печати и комфортной организации рабочего процесса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Выходной лоток в сборе HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020 (RM1-0659) OEM - по цене 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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