Радиатор масляный Engy EN-2507 Scandi 7 секц 1.5 кВт
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Характеристики
Тип товара
Масляные радиаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
В наличии
Код товара: 494367
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 860 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Масляные радиаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х37х14
Вес, кг.
5.66
Описание товара Радиатор масляный Engy EN-2507 Scandi 7 секц 1.5 кВт
Радиатор масляный ENGY EN-2507 - напольный обогреватель с современным дизайном, механическим управлением, которое производится посредством двух поворотных переключателей, термостатом с плавной регулировкой.
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Радиатор масляный ENGY EN-2507 - напольный обогреватель с современным дизайном, механическим управлением, которое производится посредством двух поворотных переключателей, термостатом с плавной регулировкой.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Радиатор масляный Engy EN-2507 Scandi 7 секц 1.5 кВт - купить по цене 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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