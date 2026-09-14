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Радиатор масляный Engy EN-2507 Scandi 7 секц 1.5 кВт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный Engy EN-2507 Scandi 7 секц 1.5 кВт

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Радиатор масляный Engy EN-2507 Scandi 7 секц 1.5 кВт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляные радиаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 268 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 494367
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный Engy EN-2507 Scandi 7 секц 1.5 кВт
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Масляные радиаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х37х14
Вес, кг.
5.66

Описание товара Радиатор масляный Engy EN-2507 Scandi 7 секц 1.5 кВт

Радиатор масляный ENGY EN-2507 - напольный обогреватель с современным дизайном, механическим управлением, которое производится посредством двух поворотных переключателей, термостатом с плавной регулировкой.

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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Масляные радиаторы
Страна производитель
Китай
Описание
Радиатор масляный ENGY EN-2507 - напольный обогреватель с современным дизайном, механическим управлением, которое производится посредством двух поворотных переключателей, термостатом с плавной регулировкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный Engy EN-2507 Scandi 7 секц 1.5 кВт - купить по цене 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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