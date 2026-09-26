Радиатор масляный Ballu BOH/CL-07WRN 1500
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Цвет
белый, черный
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%3 590 руб. 5 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 105814
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Цвет
белый, черный
Комлектация
ножки-колесики; шнур с вилкой
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
1500
Таймер
нет
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х37х14
Вес, кг.
6.1
Описание товара Радиатор масляный Ballu BOH/CL-07WRN 1500
Масляный радиатор Ballu BOH/CL-07WRN (НС-1050876) – это эффективное устройство для зимнего и межсезонного обогрева помещений. Он обеспечивает равномерное и комфортное распределение тепла. Сфера применения и преимущества масляного радиатора Баллу BOH/CL-07WRN: Идеально подходит для обогрева жилых помещений, офисов и других пространств. Оборудован регулируемым термостатом для точной настройки температуры. Сохраняет тепло даже после выключения, что позволяет экономить энергию.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 9 секций
Теги товара: 7 секций
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Бренд
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Цвет
белый, черный
Комлектация
ножки-колесики; шнур с вилкой
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
1500
Таймер
нет
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Развернуть
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Масляный радиатор Ballu BOH/CL-07WRN (НС-1050876) – это эффективное устройство для зимнего и межсезонного обогрева помещений. Он обеспечивает равномерное и комфортное распределение тепла. Сфера применения и преимущества масляного радиатора Баллу BOH/CL-07WRN: Идеально подходит для обогрева жилых помещений, офисов и других пространств. Оборудован регулируемым термостатом для точной настройки температуры. Сохраняет тепло даже после выключения, что позволяет экономить энергию.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 9 секций
Теги товара: 7 секций
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 9 секций
Теги товара: 7 секций
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